Російські обстріли Харківщини: поранені двоє цивільних, зруйновані і пошкоджені будинки

На Харківщині вранці 12 червня внаслідок обстрілів із боку російських сил були поранені двоє цивільних, а також зруйновані і пошкоджені житлові будинки, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

«Сьогодні вранці внаслідок обстрілу села Вільхуватка Куп’янського району зазнав поранення 40-річний чоловік… Близько 5:30 ранку росіяни завдали ракетного удару з ЗРК С-300 по смт Шевченкове Куп’янського району, пошкоджений об’єкт цивільної промисловості та житловий будинок. Зазнав поранення 33-річний цивільний чоловік», – написав Синєгубов у телеграмі.

Крім того, за його словами, вночі загарбники завдали ракетного удару по селу Хорошево Харківського району. Там зруйнований 2-поверховий житловий будинок, ще один 2-поверховий будинок пошкоджений, сталася пожежа. У будинках ніхто не проживав, тому обійшлося без постраждалих, сказав Синєгубов.

«У Вовчанську Чугуївського району внаслідок ворожих обстрілів пошкоджені щонайменше два житлові будинки. У селі Липці Харківського району також пошкоджений приватний будинок. Внаслідок обстрілу з РСЗВ «Ураган» села Циркуни Харківського району пошкоджені щонайменше 10 житлових будинків, гаражі та господарчі споруди», – написав голова ОВА.

Він також повідомив, що в селі Нова Гусарівка Ізюмського району на власному подвір’ї підірвався на невідомому вибухонебезпечному предметі 55-річний цивільний чоловік, його шпиталізували.

Харківщина практично щоденно зазнає російських обстрілів. Москва, попри докази і свідчення, заперечує обстріли цивільного населення.