На Донеччині рятувальники двічі потрапили під обстріл під час ліквідації пожежі

На Донеччині рятувальники з Костянтинівки двічі потрапили під обстріл російських військових під час ліквідації пожежі, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

«Відео яскраво демонструє, в яких умовах нині працюють рятувальники на Донеччині. Черговий, здавалося б, стандартний виклик на пожежу, і як тільки рятувальники приступили до її ліквідації – розпочалися прицільні ворожі «прильоти», – зазначили в ДСНС.

Приборкуючи вогонь, надзвичайники повторно потрапили під атаку армії РФ.

«На щастя, ніхто з рятувальників не постраждав. Попри все наші хлопці працюють! З вірою у Перемогу і мирне майбутнє!», – наголосили в ДСНС.

Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.