Кім: через ракетний удар по Миколаєву поранена людина

Унаслідок ракетного удару РФ по Миколаєву поранена людина, повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.



«Близько 1:00 був один прильот. Попередньо, це ракета «Іскандер-М». Були залучені рятувальники, загасили пожежу. Щонайменше одна людина поранена. Ми навіть не встигли зреагувати тривогою, тому що ми не бачили цього», – розповів він в ефірі національного телемарафону.



За його словами, цей удар стався до оголошення повітряної тривоги.

10 липня близько 01:00 Миколаїв зазнав ракетної атаки. Як повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, війська РФ завдали удару по об’єкту інфраструктури.

Попри докази і свідчення, Москва заперечує обстріли цивільного населення в Україні.

ООН станом на 30 червня підтвердила загибель 9 177 і поранення 15 993 цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. Серед них – 535 загиблих і 1095 поранених дітей. В організації наголошують, що реальне число жертв є значно вищим.