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Кім: через ракетний удар по Миколаєву поранена людина

Наслідки російського обстрілу Миколаєва, вересень 2022 року

Унаслідок ракетного удару РФ по Миколаєву поранена людина, повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

«Близько 1:00 був один прильот. Попередньо, це ракета «Іскандер-М». Були залучені рятувальники, загасили пожежу. Щонайменше одна людина поранена. Ми навіть не встигли зреагувати тривогою, тому що ми не бачили цього», – розповів він в ефірі національного телемарафону.

За його словами, цей удар стався до оголошення повітряної тривоги.

10 липня близько 01:00 Миколаїв зазнав ракетної атаки. Як повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, війська РФ завдали удару по об’єкту інфраструктури.

Попри докази і свідчення, Москва заперечує обстріли цивільного населення в Україні.

ООН станом на 30 червня підтвердила загибель 9 177 і поранення 15 993 цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. Серед них – 535 загиблих і 1095 поранених дітей. В організації наголошують, що реальне число жертв є значно вищим.

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