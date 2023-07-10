Російські військові атакували Дворічну, постраждав чоловік – ОВА

У понеділок, 10 липня, російські військові атакували Дворічну на Харківщині, йдеться в повідомленні обласної військової адміністрації.

Місцева влада каже, що в результаті удару російських військових постраждав 64-річний чоловік. Медики діагностували у нього осколкове дотичне поранення грудної клітини.

«Стан потерпілого задовільний», – додали в ОВА.

Російські війська регулярно обстрілюють Харківщину. Попри наявність свідчень і доказів, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

В ООН повідомили, що станом на 30 червня змогли підтвердити загибель 9 177 і поранення 15 993 цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. Серед них – 535 загиблих і 1095 поранених дітей.

В ООН зазначають, що реальна кількість загиблих і поранених може бути значно вищою.