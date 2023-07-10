Рятувальні роботи завершено: внаслідок удару по Оріхову загинуло 7 людей

В Оріхові завершили проведення аварійно-рятувальних робіт на місці авіаудару російської армії, пише Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

«7 загиблих внаслідок авіаудару в Оріхові», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що пошукові роботи завершено.

«10 липня рятувальники деблокували з-під завалів тіла трьох людей без ознак життя», – додали у ДСНС.

10 липня російські війська вдарили керованою авіабомбою по прифронтовому Оріхові Запорізької області. Раніше було відомо про 4 загиблих внаслідок атаки.

Російські війська регулярно обстрілюють частину області Запорізької області, зокрема Оріхів, який розташований за приблизно 60 кілометрів від Запоріжжя. При цьому Москва заперечує обстріли цивільного населення в Україні.

ООН станом на 30 червня підтвердила загибель 9 177 і поранення 15 993 цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. Серед них – 535 загиблих і 1095 поранених дітей.В організації наголошують, що реальне число жертв є значно вищим.