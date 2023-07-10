У Маріуполі армія РФ розміщує боєкомплекти біля шкіл та будинків – Андрющенко

Російські військові почали розміщувати свої бойові комплекти біля шкіл та житлових багатоповерхівок в окупованому Маріуполі, повідомив радник мера міста Петро Андрющенко.

«Щонайменше два подібних склади було розташовано у місті. Один районі бульвару Шевченка та проспекту Металургів. Туди два дні поспіль росіяни завозять вантажівками БК. Було нараховано щонайменше 12 автомобілів», – каже Андрющенко.

Також, за його словами, «другий такий склад знаходиться в районі однієї зі шкіл Приморського району».

«Така тактика нова та раніше окупантами не застосовувалась. Переміщення БК безпосередньо з промзони Маріуполя», – пише Андрющенко.

Він допустив, що ймовірно, «таким способом окупанти намагаються максимально убезпечити склади від уражень «бавовною».

Редакція Радіо Свободи не має змоги незалежно перевірити ці дані.

Маріуполь був захоплений російськими військами у травні 2022 року після майже трьох місяців запеклих боїв. За цей час у місті було зруйновано значну частину будинків та інших об’єктів. Точна кількість загиблих невідома – оцінки варіюються від кількох тисяч до кількох десятків тисяч.

Україна й міжнародні правозахисні організації звинувачують Росію у численних скоєних у Маріуполі воєнних злочинах. Серед них – обстріл пологового будинку й удар по Драматичному театру, де ховалися люди.