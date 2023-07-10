Авіаудар по Оріхову: під завалами може перебувати ще три людини

Армія РФ скинула скинули авіабомбу на місце, де видавали гуманітарну допомогу у місті Оріхів, під завалами може знаходитися ще три людини, йдеться в повідомленні Міністерства внутрішніх справ.

«Оріхів. Рятувальники продовжують проводити аварійно-рятувальні роботи з пошуку людей під завалами зруйнованої авіаударом будівлі», – кажуть у відомстві.

Російські війська регулярно обстрілюють частину області Запорізької області, зокрема Оріхів, який розташований за приблизно 60 кілометрів від Запоріжжя. При цьому Москва заперечує обстріли цивільного населення в Україні.

ООН станом на 30 червня підтвердила загибель 9 177 і поранення 15 993 цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. Серед них – 535 загиблих і 1095 поранених дітей.В організації наголошують, що реальне число жертв є значно вищим.