Армія РФ керованою авіабомбою вдарила по Оріхову під час видачі гуманітарної допомоги, є жертви – ОВА

Російські війська вдарили керованою авіабомбою по прифронтовому Оріхові Запорізької області, загинули чотири людини, ще одинадцять поранені, повідомив голова обласної військової адміністрації Юрій Малашко.



За його словами, російська атака сталася під час видачі гуманітарної допомоги у житловому кварталі міста.



«Чотири людини загинули на місці: жінки 43, 45, 47 років та 47-річний чоловік. Одинадцять оріхів’ян госпіталізували з пораненнями різного ступеня тяжкості», – написав він у телеграмі.

Також, за даними голови ОВА, противник здійснив 36 прицільних ударів по 10 мирних населених пунктах Запорізької області: 5 обстрілів з РСЗВ Левадного та Новодарівки, 30 артобстрілів по Гуляйполю, Залізничному, Новоданилівці, Ольгівському, Червоному, Малинівці.



В Новоданилівці поранення отримав 65-річний чоловік, йому надали медичну допомогу.

Російські війська регулярно обстрілюють частину області Запорізької області, зокрема Оріхів, який розташований за приблизно 60 кілометрів від Запоріжжя. При цьому Москва заперечує обстріли цивільного населення в Україні.

ООН станом на 30 червня підтвердила загибель 9 177 і поранення 15 993 цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. Серед них – 535 загиблих і 1095 поранених дітей.В організації наголошують, що реальне число жертв є значно вищим.