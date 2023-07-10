Зросла кількість загиблих внаслідок авіаудару по Оріхову – влада

Внаслідок авіаудару російської армії по будівлі під час видачі гуманітарної допомоги в Оріхові на Запоріжжі вже загинуло п’ятеро людей, повідомив голова обласної військової адміністрації Юрій Малашко під час телемарафону.

«На жаль, уже п'ятеро (загиблих – ред.). Щойно дістали з-під завалів тіло ще одного чоловіка», - сказав Малашко.

У МВС повідомили, що під завалами все ще можуть перебувати три людини. А рятувальники продовжують проводити аварійно-рятувальні роботи з пошуку людей.

10 липня російські війська вдарили керованою авіабомбою по прифронтовому Оріхові Запорізької області. Раніше було відомо про 4 загиблих внаслідок атаки.

Російські війська регулярно обстрілюють частину області Запорізької області, зокрема Оріхів, який розташований за приблизно 60 кілометрів від Запоріжжя. При цьому Москва заперечує обстріли цивільного населення в Україні.

ООН станом на 30 червня підтвердила загибель 9 177 і поранення 15 993 цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. Серед них – 535 загиблих і 1095 поранених дітей.В організації наголошують, що реальне число жертв є значно вищим.