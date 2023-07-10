Кадирівців відправили під Бахмут: Росія готує відповідь на наступ ЗСУ?

Спікер українського Генштабу Андрій Ковальов заявив, що за тиждень Сили оборони України просунулися більш, ніж на кілометр, на Мелітопольському та Бердянському напрямках, а також звільнили 4 квадратні кілометри навколо Бахмута. Загалом, за словами Ковальова, ЗСУ зачистили від окупантів за час наступу близько 169 квадратних кілометрів на півдні України, та 24 – на Бахмутському напрямку.

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У самому Бахмуті, який Росія змогла захопити лише навесні, російські війська потрапили до «вогневого мішка» ЗСУ: про це 10 липня заявила заступник міністра оборони України Ганна Маляр.

«У Бахмуті вже кілька днів наші захисники тримають під вогневим контролем входи, виходи та переміщення ворога містом», – повідомила вона, зазначивши, що це стало можливим завдяки тому, що українські захисники зайняли основні панівні висоти навколо Бахмута.

Голова Чечні Кадиров заявив, що підконтрольний йому батальйон «Ахмат» перекинуто під Клищіївку на південь від міста – там ЗСУ останнім часом мали найбільші успіхи.

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Водночас, як зазначають військові аналітики, Росія поки що не задіяла своїх стратегічних резервів для відбиття українського наступу. Десятки тисяч окупантів стоять без бою, чекаючи на зручний момент для того, щоб завдати удару по позиціях ЗСУ.

Головні питання випуску:

Як Росія готується відповісти на наступ України?

Які резерви накопичені в окупантів – і які завдання вони здатні вирішити?

І чи допоможуть «кадирівці» зупинити просування ЗСУ навколо Бахмута?