Череватий: на Бахмутському напрямку ініціатива за Силами оборони, вони рухаються вперед в «помірному темпі»

На Бахмутському напрямку ініціатива залишається за українськими військами, вони рухаються вперед в «досить помірному темпі», заявив заступник командувача Східного угруповання військ зі стратегічних комунікацій Сергій Череватий.



«На Бахмутському напрямку ініціатива залишається за Силами оборони, ворог відчайдушно чинить спротив і намагається зупинити наше просування. На Лимано-Куп’янському напрямку він намагається перехопити ініціативу і постійно атакує наші підрозділи», – розповів він в ефірі національного телемарафону.

За його словами, у зоні Східного угруповання за добу відбулося 10 боєзіткнень, 845 обстрілів з різних типів артилерії.



Череватий додав, що зараз робиться «дуже багато бойової роботи», що витиснути війська РФ з Бахмута.

«Потрібно враховувати, що наші Сили оборони роблять героїчну роботу в умовах паритету по особовому складу і техніці з ворогом. Інколи по кількості снарядів ми програємо. Тому лише наша навченість, мотивованість і кмітливість допомагають постійно рухатися вперед в досить помірному темпі, але з великим збереженням особового складу, що є найціннішим для нас», – додав Череватий.

Напередодні у Міноборони повідомили, що в Бахмуті вже декілька днів Сили оборони України тримають під вогневим контролем переміщення військ РФ містом.

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Розвідка Великої Британії та американський Інститут вивчення війни (ISW) 8 липня заявили, що після затишшя в червні 2023 року протягом останніх семи днів Бахмут знову став місцем одних із найзапекліших боїв на фронті. Вони підтвердили, що українські сили досягли стабільних успіхів як на півночі, так і на півдні міста, яке окупувала Росія.

5 липня у Генштабі повідомили про успіх Сил оборони в результаті наступу біля села Кліщіївка, що на північ від Бахмута. Зазначалося, що українські війська продовжують тиснути на російські сили північніше та південніше від Бахмута і вибивають їх із раніше захоплених рубежів.



Командувач Сухопутних військ України Олександр Сирський в інтерв’ю ABC News на запитання, чи впевнений він у тому, що Україна зможе повернути Бахмут, відповів: «Так, звісно. Я впевнений».