Бої навколо Бахмута: ЗСУ вибили російські війська з позицій біля Оріхово-Василівки – Ковальов

Збройні сили України вибили російські війська з позицій поблизу Оріхово-Василівки, що на північний захід від Бахмута. Про це повідомляє медіа-центр Сил оборони з посиланням на речника Генерального штабу Андрія Ковальова 19 липня.

«У ході ведення бойових дій російські окупанти вимушено відступили з позицій північно-східніше Оріхово-Василівки», – сказав він.

Тривають бої на південь і північ від Бахмута. Українські війська «мають частковий успіх, закріплюються на досягнутих рубежах», йдеться в повідомленні.

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Водночас, вказує речник, російська армія чинить опір, залучає свої резерви і «зазнає великих втрат».

Район Бахмута продовжує залишатися одним із епіцентрів протистояння на сході. Вранці 19 липня Генеральний штаб повідомив, що російські війська продовжують зосереджувати основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, де за попередню добу відбулося понад 20 бойових зіткнень.