Російські війська активізували вивезення зерна з порту окупованого Скадовська – Генштаб

Російські війська продовжують зосереджувати основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – за добу Генеральний штаб Збройних сил зафіксував понад 20 бойових зіткнень. Про це командування заявило вранці 19 липня.

Українська армія тримає оборону на Куп’янському напрямку, біля Бахмута відбила атаки в районі Богданівки, повідомляє штаб.

«На Мар’їнському напрямку, Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районах Мар’їнки та Красногорівки… На Шахтарському напрямку, в районах Рівнополя на Донеччині та Новодарівки Запорізької області противник здійснив невдалі спроби відновлення втраченого положення», – йдеться в зведенні.

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Сили оборони, як заявляє штаб, продовжуть наступальну операцію на Мелітопольському та Бердянському напрямках, «закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби».

Також, за даними командування, російські загарбники продовжують привласнювати врожай мирних жителів на окупованих територіях.

«У тимчасово захопленому Скадовську Херсонської області, російські окупанти з 10 липня активізували використання порту для вивезення зерна врожаю цього року до своїх портів», – заявляє штаб.

Військові також повідомляють про 12 авіаударів по місцях зосередження російських військ та озброєння, та ще три по зенітно-ракетних комплексах противника. Також, за зведенням, ракетні та артилерійські війська за добу вразили низку цілей.