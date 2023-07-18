Остін заявив про «дуже важливий момент» в історії війни та пообіцяв Києву подальшу підтримку

Міністр оборони США Ллойд Остін заявляє, що нині дуже важливий момент в історії війни РФ проти України, і пообіцяв Києву подальшу підтримку Контактної групи з оборони України.



«Після понад року війни весь світ бачить неспроможність Росії досягти цілей її загарбницької війни. Український народ виявив стійкість перед обличчям великої жорстокості. І сили України продовжують мужньо боротися. Контрнаступ України є ключовим моментом цієї трагічної війни», – заявив він під час вступного слова на 14-му засіданні у форматі «Рамштайн».

За його словами, боротьба України за свободу – це марафон, а не спринт.

«Ми постачаємо в Україну такі критично важливі засоби, як протиповітряна оборона та боєприпаси. І ми не збираємося опускати руки. Ми продовжуватимемо забезпечувати Україну тим, що їй потрібно, коли вона цього потребує. Україна бореться за своє існування. Ставки високі. Але ця Контактна група ніколи не уникала викликів. Це дуже важливий момент в історії цієї війни та цього століття», – сказав міністр оборони США.

Ллойд Остін знову повторив, що США будуть підтримувати Україну стільки, скільки потрібно.

Американський Інститут вивчення війни (ISW) 16 липня повідомляв, що українські війська здійснили контрнаступальні операції щонайменше на трьох ділянках фронту і, згідно з геолокаційними кадрами, оприлюдненими 15 липня, домоглися обмежених успіхів на північний захід від Старомайорського в районі межі між західною частиною Донецької та східною частиною Запорізької області.

Генеральний штаб ЗСУ також повідомляв , що українські війська продовжують контрнаступальні дії на Мелітопольському та Бердянському напрямках.

ISW із посиланням на українських офіційних осіб зазначає, що темп просування ЗСУ в контрнаступі сповільнений через заміновані росіянами поля і брак західного обладнання для розмінування.

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За даними Міноборони, станом на 17 липня звільнена площа за час наступу складає 210,5 квадратних кілометри.

У червні президент України Володимир Зеленський наголосив, що наступ – «це не голлівудський фільм», оскільки «на карту поставлено життя людей». Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що його «злять» слова про те, що український контрнаступ триває «повільніше, ніж очікувалося», і додав, що кожен звільнений метр землі українським військам «дається кров’ю».