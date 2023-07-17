У Міноборони України озвучили дані про звільнену від окупантів за тиждень територію

За минулий тиждень в результаті наступальних дій (схід і південь) звільнено від російських окупаційних сил майже 18 квадратних кілометрів української території, повідомила у Telegram заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

«В цілому звільнена площа за час наступу складає 210,5 квадратних кілометри», – зазначила вона.

Раніше сьогодні Інститут вивчення війни (ISW) у зведенні за 16 липня липня писав, що українські війська здійснили контрнаступальні операції щонайменше на трьох ділянках фронту і, згідно з геолокаційними кадрами, оприлюдненими 15 липня, домоглися обмежених успіхів на північний захід від Старомайорського в районі межі між західною частиною Донецької та східною частиною Запорізької області.

Генеральний штаб ЗСУ також повідомив, що українські війська продовжують контрнаступальні дії на Мелітопольському та Бердянському напрямках.

ISW із посиланням на українських офіційних осіб зазначає, що темп просування ЗСУ в контрнаступі сповільнений через заміновані росіянами поля і брак західного обладнання для розмінування.