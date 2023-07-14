Темп контрнаступу України: в Пентагоні нагадали, що територіальні здобутки отримуються «дорогою ціною»

У Пентагоні прокоментували темпи українського контрнаступу, нагадавши, що територіальні здобутки, навіть невеликі, отримуються «дорогою ціною».

«Це дуже важко. Ми говоримо про людей, які перебувають у розпалі досить серйозних боїв. Тому там, де вони отримують сотні метрів на день, можливо, кілометр на день у деяких місцях, вони роблять це дорогою ціною з точки зору зусиль. Це дуже, дуже важко. Українці дійсно роблять це у чудовій послідовності на полі бою. Це може бути не з тією швидкістю, яку ми хотіли б», – сказав директор операцій об’єднаного штабу Пентагону Дуглас Сімс.

Раніше командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський заявив, що українські війська на Таврійському напрямку йдуть вперед. Також повідомлялося про успіхи ЗСУ на Бахмутському напрямку.

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що наступ – «це не голлівудський фільм», оскільки «на карту поставлено життя людей». Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що його «злять» слова про те, що український контрнаступ триває «повільніше, ніж очікувалося», і додав, що кожен звільнений метр землі українським військам «дається кров’ю».

Голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив, що контрнаступ Збройних сил України «просувається неухильно», але буде тривалим і «дуже кривавим».