Байден не вважає, що «війна РФ проти України триватиме роками»

Війна Росії проти України «не буде тривати роками», зазначив президент США Джо Байден на пресконференції в Гельсінкі.

«Я не думаю, що війна може тривати роками з двох причин. Номер один: я не думаю, що Росія може підтримувати війну вічно, перш за все з огляду на ресурси та потенціал. Номер два: я думаю, що складуться обставини, за яких врешті-решт президент Путін (Володимир Путін – ред.) вирішить, що це не в інтересах Росії – економічно, політично та в інших – продовжувати цю війну», - сказав Байден.

При цьому президент США сказав, що «не може передбачити, як закінчиться війна». Водночас Байден сподівається, що Україна «досягне суттєвого прогресу у наступі».

До того ж, він зазначив, що «російський диктатор вже програв війну».

«Путін вже програв війну. У Путіна справжня проблема», – сказав він.

Генеральний секретар Єнс Столтенберґ 11 липня – у перший день саміту НАТО – заявив, що Україна отримає запрошення на вступ до Альянсу, коли «погодяться усі союзники і будуть виконані умови». Він уточнив, що умови передбачають два виміри – модернізація оборонних інституцій України та війна, яка триває в країні.

У комюніке Альянсу за підсумками першого дня саміту йшлося про те, що поступ України на шляху до інтеграції в НАТО «вийшов за рамки потреби» в Плані дій щодо членства.

Члени НАТО підтверджують намір прийняти Україну до НАТО, заявлений на саміті 2008 року в Бухаресті, зазначаючи, що Україна є «дедалі більш взаємосумісною та політично інтегрованою з Альянсом і добилася значного прогресу на шляху реформ». Водночас НАТО планує робити огляд прогресу України в досягненні відповідності його стандартам і додаткових демократичних та безпекових реформ.

У Кремлі 12 липня заявили, що плани Заходу з надання гарантій безпеки Україні є «надзвичайно помилковими і потенційно дуже небезпечними». Москва стверджує, що ці гарантії нібито посягнуть на безпеку Росії.