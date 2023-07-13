Атака «Калібрами» і БПЛА. Від Зеленського хочуть вдячності. Як НАТО захищатиме Україну?

«Леви були налякані, вони боялись сирени» – директор Одеського зоопарку

Жаби, вужі, тритони, черепахи, ондатри та навіть чаплі та олені: одеський зоопарк після руйнування греблі Каховської ГЕС прийняв у себе зо три сотні тварин, яких повінь винесла у Чорне море.