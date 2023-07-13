Атака «Калібрами» і БПЛА. Від Зеленського хочуть вдячності. Як НАТО захищатиме Україну?

- Російські сили знову атакували Україну. Під час повітряної тривоги вибухи чули в кількох містах, у Києві місцева влада повідомила про постраждалих. З'ясовуємо деталі.
- Сумщину ледь не щодня обстрілює російська армія. В області навіть заговорили про евакуацію жителів 5-кілометрової зони в прикордонних з Росією громадах. Чи дійсно це робитиме влада примусово?
- Сили оборони України продовжують наступати на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках, а поблизу самого Бахмуту є просування, більше того – українські військові закріплюються на нових рубежах, каже заступниця міністра оборони Ганна Маляр. Поспілкуємось наживо з військовим з Бахмутського напрямку про обстановку там.
- «Година і 20 хвилин». Президент США Джо Байден саркастично відповів на запитання журналістів про те, скільки часу треба після закінчення війни, аби Україна вступила в НАТО. Чи задоволений відповіддю Зеленський та про що ще говорили обидва президенти?
- Фінал головної політичної події року. З чим українська делегація повернулася із саміту НАТО та чи зможуть гарантії безпеки для Києва захистити Україну від агресії Росії?
Про це та інше дивіться у програмі «Свобода.Ранок» на @Радіо Свобода:
FACEBOOK КОМЕНТАРІ