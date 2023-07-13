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Політика

Атака «Калібрами» і БПЛА. Від Зеленського хочуть вдячності. Як НАТО захищатиме Україну?

  • Російські сили знову атакували Україну. Під час повітряної тривоги вибухи чули в кількох містах, у Києві місцева влада повідомила про постраждалих. З'ясовуємо деталі.
  • Сумщину ледь не щодня обстрілює російська армія. В області навіть заговорили про евакуацію жителів 5-кілометрової зони в прикордонних з Росією громадах. Чи дійсно це робитиме влада примусово?
  • Сили оборони України продовжують наступати на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках, а поблизу самого Бахмуту є просування, більше того – українські військові закріплюються на нових рубежах, каже заступниця міністра оборони Ганна Маляр. Поспілкуємось наживо з військовим з Бахмутського напрямку про обстановку там.
  • «Година і 20 хвилин». Президент США Джо Байден саркастично відповів на запитання журналістів про те, скільки часу треба після закінчення війни, аби Україна вступила в НАТО. Чи задоволений відповіддю Зеленський та про що ще говорили обидва президенти?
  • Фінал головної політичної події року. З чим українська делегація повернулася із саміту НАТО та чи зможуть гарантії безпеки для Києва захистити Україну від агресії Росії?

Про це та інше дивіться у програмі «Свобода.Ранок» на @Радіо Свобода:

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