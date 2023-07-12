Ми прибрали будь-які сумніви щодо того, чи буде Україна в НАТО – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський прокоментував підсумки саміту НАТО у Вільнюсі, який завершився 12 липня.

Він привітав гарантії безпеки, надані країнами «Групи семи», назвавши їх першим випадком формування «фундаменту безпеки для України на шляху до НАТО».

«Ніколи раніше в нас не було такої безпекової основи, і це рівень «Великої сімки». На цьому фундаменті збудуємо нову, юридично обовʼязкову архітектуру двосторонніх безпекових договорів із найсильнішими», – сказав він.

Зеленський також позитивно оцінив результати саміту, заявивши, що він вніс ясність щодо майбутнього членства України в НАТО.

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«За ці два дні саміту ми прибрали будь-які сумніви та двозначності щодо того, чи буде Україна в НАТО. Буде! Уперше не тільки всі члени Альянсу із цим згодні, але й відчутна більшість в Альянсі енергійно наближає це. Ніколи раніше слова «ви рівні серед рівних» для України від інших членів НАТО ще не звучали справді змістовно», – заявив голова держави.

12 липня у Вільнюсі завершився дводенний саміт НАТО, на якому, серед іншого, було оголошено, що Україна отримає запрошення на вступ до Альянсу, коли «погодяться усі союзники і будуть виконані умови». За словами генсека НАТО, умови передбачають два виміри – модернізація оборонних інституцій України та війна, яка триває в країні.

У Кремлі 12 липня заявили, що плани Заходу з надання гарантій безпеки Україні є «надзвичайно помилковими і потенційно дуже небезпечними». Москва стверджує, що ці гарантії нібито посягнуть на безпеку Росії.