Трюдо у Вільнюсі оголосив про додаткову підтримку України

Прем’єр-міністр Джастін Трюдо на саміті НАТО у Вільнюсі оголосив про додаткову підтримку України. Про це повідомляє пресслужба канадського прем’єра.



«Прем’єр-міністр анонсував 541 мільйон доларів нового фінансування та проектів для підтримки України та посилення трансатлантичної безпеки. Нове фінансування для України базується на понад 8 мільярдах доларів багатогранної допомоги, яку Канада виділила з початку 2022 року», – йдеться у повідомленні.

Прем’єр-міністр також заявив, що Канада має намір розширити військову підтримку та відповісти на прямий запит України, надавши додаткові камери для дронів. Оттава забезпечуватиме навчання та розбудову потенціалу українських військових у рамках операції UNIFIER.

12 липня у Вільнюсі завершився дводенний саміт НАТО.

Президент України Володимир Зеленський, який перебував у Вільнюсі з візитом, заявив про переговори з кількома союзниками, зокрема з лідером Канади.