Шольц, Трюдо, Сунак – Зеленський повідомив про зустрічі з лідерами Німеччини, Канади та Британії

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що у другий день саміту НАТО у Вільнюсі провів переговори із лідерами Німеччини, Канади та Британії.

«Зустріч з паном прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо. Змістовний початок дня на саміті. Обговорюємо гарантії безпеки для України на шляху в НАТО – маємо розуміння Канади, буде розуміння світу, готуємо важливу безпекову перемогу для України. Вдячний Джастіну і Канаді за посилення наших воїнів бронетехнікою. Є потужні домовленості», – написав Зеленський у соцмережі.

Крім того, він провів розмову про гарантії безпеки для України на шляху в НАТО з канцлером Німеччини Олаф Шольцем.

«Є домовленість про додаткові пускові установки «Петріот» та ракети для них від Німеччини. Це дуже важливо для захисту життя в Україні від російського терору. Вдячний за готовність Німеччини до тривалої, багатолітньої підтримки України та нашого захисту свободи. Тривалі програми підтримки – це найкращий сигнал всім у світі, що наша Європа залишиться простором безпеки та миру», – зазначив Зеленський.

Президент України також повідомив і про зустріч з прем’єр-міністром Великобританії Ріші Сунаком.

«Наші переговори завжди зміцнюють глобальну безпеку», – прокоментував Зеленський і зазначив, що згодом буде більше новин.

Раніше сьогодні президент України Володимир Зеленський назвав три пріоритети для української сторони у другий день саміту НАТО у Вільнюсі, в рамках якого відбудеться інавгураційне засідання Ради Україна-НАТО. За його словами, це нові пакети підтримки для ЗСУ, запрошення в НАТО і гарантії безпеки для України.