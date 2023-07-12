Засідання Ради Україна-НАТО: Зеленський назвав три пріоритети

Президент України Володимир Зеленський назвав три пріоритети для української сторони у другий день саміту НАТО у Вільнюсі, в рамках якого відбудеться інавгураційне засідання Ради Україна-НАТО.

«У сьогоднішньому порядку денному ми маємо три пріоритети. Перший – нові пакети підтримки для нашої армії на полі бою. Друге – вважаю, це запрошення до НАТО. Потребуємо розуміння, що ми маємо це запрошення на той час, коли безпекова ситуація це дозволить. Хочемо обговорити з нашими партнерами всі ці речі. І третє – ми обговоримо сьогодні гарантії безпеки для України на шляху до НАТО», – йдеться в повідомленні у телеграмі Зеленського.

Згідно з інформацією, оприлюдненою на сайті Альянсу, о 12:35 відбудеться спільна пресконференція за підсумками двосторонньої зустрічі Зеленського з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенберґом. Засідання Ради Україна-НАТО на рівні голів держав і урядів, включно зі Швецією, відбудеться 12 липня о 13:00.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв’ю Радіо Свобода заявив, що Рада Україна-НАТО є інструментом наближення членства України в Альянсі.

Напередодні президент Зеленський повідомив, що у Вільнюсі в нього заплановані двосторонні зустрічі – з американськими, канадськими, німецькими, британськими, нідерландськими, японськими та іншими партнерами.

Як повідомляли, президент США Джо Байден у кулуарах саміту НАТО проведе зустріч із президентом України. В ефірі Радіо Свобода радник голови Офісу президента Михайло Подоляк розповів, що Байден і Зеленський обговорюватимуть не лише вступ України в НАТО, а й питання пришвидшеного постачання зброї.