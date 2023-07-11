Президент України Володимир Зеленський у Вільнюсі подякував «партнерам за готовність робити нові кроки».



«Завтра продовжимо нашу роботу у Вільнюсі. Наша оборона – перший пріоритет. І я вдячний партнерам за готовність робити нові кроки. Більше зброї для наших воїнів – більше захисту життя для всієї України. Привеземо в Україну нові важливі інструменти захисту», – написав він у телеграмі.

За словами Зеленського, у Вільнюсі в нього заплановані двосторонні зустрічі – з американськими, канадськими, німецькими, британськими, нідерландськими, японськими та іншими партнерами.



Також на 12 липня заплановане перше інавгураційне засідання Ради Україна-НАТО. У ньому має взяти участь Зеленський.

Як повідомлялося, що президент США Джо Байден у кулуарах саміту НАТО проведе зустріч із президентом України. В ефірі Радіо Свобода радник голови Офісу президента Михайло Подоляк розповів, що Байден і Зеленський обговорюватимуть не лише вступ України в НАТО, а й питання пришвидшеного постачання зброї.

Генеральний секретар Єнс Столтенберґ 11 липня – у перший день саміту НАТО – заявив, що Україна отримає запрошення на вступ до Альянсу, коли «погодяться усі союзники і будуть виконані умови». Він уточнив, що умови передбачають два виміри – модернізація оборонних інституцій України та війна, яка триває в країні.

Раніше сьогодні Володимир Зеленський назвав «безпрецедентною і абсурдною» відсутність часових рамок для запрошення України в НАТО і для її членства у формулюваннях, які готуються для Вільнюського саміту Альянсу. За його словами, схоже на те, що «немає готовності ані запросити Україну в НАТО, ані зробити її членом Альянсу».

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Москва вкотре виступила проти приєднання України до НАТО. Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що це матиме «дуже, дуже негативний» вплив на безпеку Європи, і Москва повинна буде розглянути «тверду» відповідь на те, що він назвав «абсолютною небезпекою і загрозою для країни».