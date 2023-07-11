Генсек НАТО прокоментував заяву Зеленського про відсутність часових рамок для запрошення України

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ прокоментував сьогоднішню заяву президента України Володимира Зеленського щодо запрошення України до Альянсу.

Він знову повторив, що члени НАТО погодили «дуже потужний пакет», який наближає Україну до Альянсу, – «це дуже практична допомога».

Крім того, зауважив Столтенберґ, країни НАТО надали «дуже чіткий політичний сигнал», але коли йдеться про формулювання, то «це формулювання в комюніке є формулюванням запрошення».



«Якщо ви подивитися на всі процеси членства, то в них немає якраз часових рамок. Завжди у нас все обумовлено умовами», – сказав він, відповідаючи на запитання щодо того, чому сьогодні немає часових рамок щодо вступу України до НАТО.

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Раніше 11 липня Володимир Зеленський назвав «безпрецедентною і абсурдною» відсутність часових рамок для запрошення України в НАТО і для її членства у формулюваннях, які готуються для Вільнюського саміту Альянсу. За його словами, схоже на те, що «немає готовності ані запросити Україну в НАТО, ані зробити її членом Альянсу».

Володимир Зеленський прибув до Вільнюса, де відбувається саміт НАТО. Завтра, 12 липня, як очікується, він візьме участь у засіданні Ради Україна-НАТО.