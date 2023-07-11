Президент України Володимир Зеленський прибув до Вільнюса на саміт НАТО, пише Reuters.



Раніше видання Bloomberg повідомило, що Зеленський прибуде на саміт НАТО у Вільнюсі в середу. А журналіст Politico Джонатан Лемайр у твіттері повідомив, що президент США Джо Байден у кулуарах саміту НАТО проведе зустріч із президентом України.

Як розповів в ефірі Радіо Свобода радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, Байден і Зеленський обговорюватимуть не лише вступ України в НАТО, а й питання пришвидшеного постачання зброї.

У перший день саміту Володимир Зеленський назвав «безпрецедентною і абсурдною» відсутність часових рамок для запрошення України в НАТО і для її членства у формулюваннях, які готуються для Вільнюського саміту Альянсу. За його словами, схоже на те, що «немає готовності ані запросити Україну в НАТО, ані зробити її членом Альянсу».

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Москва вкотре виступила проти приєднання України до НАТО. Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що це матиме «дуже, дуже негативний» вплив на безпеку Європи, і Москва повинна буде розглянути «тверду» відповідь на те, що він назвав «абсолютною небезпекою і загрозою для країни».

Напередодні саміту Київ неодноразово закликав НАТО надіслати Україні «чіткий сигнал» на підтримку її членства в Альянсі.