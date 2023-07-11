«Безпрецедентно й абсурдно». Зеленський про відсутність часових рамок для запрошення і членства України в НАТО

Президент України Володимир Зеленський назвав «безпрецедентною і абсурдною» відсутність часових рамок для запрошення України в НАТО і для її членства у формулюваннях, які готуються для Вільнюського саміту Альянсу.

«Зараз, на шляху до Вільнюса, ми отримали сигнали про те, що обговорюються формулювання без України. І я хочу підкреслити: це формулювання тільки щодо запрошення, а не щодо членства України. Безпрецедентно й абсурдно – коли немає жодних часових рамок і для запрошення (!), і для членства України; і коли натомість додається якесь дивне формулювання про «умови» навіть для запрошення України», – написав Зеленський у телеграмі 11 липня.

За його словами, це схоже на те, що «немає готовності ані запросити Україну в НАТО, ані зробити її членом Альянсу».

«А значить, залишається можливість торгуватися членством України в НАТО – у переговорах із Росією. А для Росії це означає мотивацію й надалі продовжувати свій терор. Невизначеність – це слабкість. І я відверто обговорю це на саміті», – наголосив президент.

Володимир Зеленський братиме участь у зустрічі, яка триватиме у Вільнюсі 11-12 липня.

Напередодні саміту члени НАТО залишилися розділеними щодо того, як поставити Україну на шлях членства.

Президент США Джо Байден в інтерв’ю CNN 9 липня заявив, що Україна поки не готова до членства в НАТО, війна з Росією має завершитися до того, як Києву буде надіслане запрошення приєднатися до Альянсу.

Президент Зеленський 10 липня вкотре закликав НАТО надіслати Україні «чіткий сигнал» на підтримку її членства в Альянсі.

Москва вкотре виступила проти приєднання України до НАТО. Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що це матиме «дуже, дуже негативний» вплив на безпеку Європи, і Москва повинна буде розглянути «тверду» відповідь на те, що він назвав «абсолютною небезпекою і загрозою для країни».

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ 11 липня заявив, що Україна отримає від Альянсу «дуже сильний і позитивний сигнал».