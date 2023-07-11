Україна отримає запрошення у НАТО за рік – Подоляк

Україна отримає запрошення у НАТО на наступному саміті альянсу, який запланований у 2024 році у Вашингтоні – упевненість у цьому в ефірі програми Радіо Свобода Свобода.Ранок висловив радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк.

Зокрема, відповідаючи на запитання, яка ймовірність того, що Україна отримає запрошення на вступ до НАТО на саміті у Вашингтоні наступного року, якщо це не відбудеться у Вільнюсі, Михайло Подоляк відповів:

«100 відсотковість – вірогідність цього. Чому? Тому що, я думаю, до цього часу Росія остаточно втратить суб’єктність і перестане існувати як країна, яка може вести ті чи інші війни. Я так делікатно кажу про те, що Україна до цього часу має вже виграти цю війну. І, безумовно, це буде історично зафіксовано. Країна-переможець є ключовим членом НАТО з урахуванням досвіду, урахуванням обсягу армії, яка буде в Україні».

Сьогодні у Вільнюсі (Литва) стартував дводенний саміт НАТО. Серед тем зустрічі, як очікується, стане продовження військової та гуманітарної підтримки України і перспективи її вступу до організації.

Президент Володимир Зеленський 10 липня вкотре закликав НАТО надіслати Україні «чіткий сигнал» на підтримку її членства в Альянсі.