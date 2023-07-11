Психологічна допомога ветеранам: як це працює в Україні?

Від 4 до 5 млн українців будуть дотичними до ветеранських послуг після завершення російсько-української війни. А це щонайменше 10% населення. Водночас, профільне відомство за 5 років свого існування, так і не створило єдиної нормативно-правової бази, яка б регламентувала надання тих самих послуг.