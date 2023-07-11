- Вільнюс замайорів синьо-жовтими стягами. Столиця Литви приймає саміт НАТО, одним із головних питань на якому є питання України. То що ж отримає Київ після двох днів дискусій та чи залишиться задоволеним? Президент Володимир Зеленський непрямо, але підтвердив свій візит на поля саміту і має там в кулуарах поговорити із президентом США Джо Байденом. Чого Україна очікує і що отримає від цьогорічного саміту у Вільнюсі?
- В окупованому Криму росіяни розгортають застарілі зенітні гармати С-60 задля посилення ППО півострова. Про це повідомляє партизанський рух «Атеш». Чи дійсно окупанти готуються до бойових дій на території півострова?
- У Росії загинув командир підводного човна, який, за даними ЗМІ, запускав «Калібри» по Україні. Що відомо про це і чи є реакція військового керівництва РФ?
Про це та інше дивіться у програмі «Свобода.Ранок» на @Радіо Свобода:
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