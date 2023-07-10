Зеленський напередодні саміту НАТО: працюємо над тим, щоб алгоритм членства став максимально ясним

Президент Володимир Зеленський розповів про участь України в саміті НАТО, який починається 11 липня у Вільнюсі, заявивши, що він може стати «саме таким, який потрібен і нашій державі, і всьому Альянсу».

«Навіть якщо озвучуються різні позиції, все ж очевидно, що Україна заслуговує бути в Альянсі. Не зараз – зараз війна, але нам потрібен чіткий сигнал. І сигнал потрібен саме зараз», – заявив він.

На думку Зеленського, більшість країн-членів Альянсу виступають на підтримку України. Він також вказав на те, що Україна захищає, окрім себе, також безпеку Європи і східний фланг НАТО.

«Зараз ще триває робота над вордингом, тобто над конкретними словами такого підтвердження, але ми вже розуміємо факт – Україна буде в Альянсі, ми працюємо над тим, щоб алгоритм набуття членства став максимально ясним та швидким. Наша робота заради цього – робота всієї команди України – триватиме щохвилини протягом цих днів», – сказав він.

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Крім того, Зеленський анонсував низку двосторонніх зустрічей із представниками країн Європи, Сполучених Штатів, Канади та Японії.

«Пріоритети абсолютно очевидні – це протиповітряна оборона для наших міст, для всіх громад на всій території країни, ми працюємо над створенням повноцінного повітряного щита. Це також зброя для фронту – будуть у Вільнюсі переговори й щодо цього. Звичайно, ми будемо говорити й про інші аспекти захисту життя та нашої спільної безпеки», – додав він.

На саміті НАТО, який проходитиме 11-12 липня у Вільнюсі, очікуються рішення щодо перспектив України в Альянсі. Також члени НАТО планують ухвалити пакет довготривалої допомоги Україні. Раніше видання Bloomberg повідомило, що президент України Володимир Зеленський прибуде на саміт НАТО у Вільнюсі в середу.

Президент США Джо Байден в інтерв’ю CNN 9 липня заявив, що Україна поки не готова до членства в НАТО, війна з Росією має завершитися до того, як Києву буде надіслане запрошення приєднатися до Альянсу.



Зеленський закликав НАТО надіслати Україні чіткі сигнали на підтримку її членства в Альянсі.