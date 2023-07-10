Дуда озвучив свої очікування від саміту НАТО

Під час саміту у Вільнюсі мають пролунати сигнали щодо зближення НАТО з Україною, «без членства якої в Альянсі важко уявити майбутню архітектуру безпеки в Європі», наголосив президент Польщі Анджей Дуда на зустрічі з польським генералітетом у місті Легіоново.

За його словами, «це основа польської політики безпеки упродовж декількох десятиліть, яку ніхто не має ставити під сумнів».

Водночас польський лідер заявив, що викликають занепокоєння ядерні погрози з боку Росії, а також перекидання до Білорусі найманців «Вагнера». Тож «під час саміту НАТО з польського боку прозвучить сильний сигнал: російська політика, яка використовує погрози ядерної ескалації проти країн НАТО, не може залишитися без відповіді».

За його словами, у Вільнюсі польська сторона очікує насамперед на зміцнення військового виміру Альянсу, «на рішення щодо нових, більш детальних оборонних планів, які НАТО коли-небудь мало від періоду Холодної війни».

«Ми очікуємо на декларації з боку НАТО про утримання в готовності сил для швидкого перекидання до кризових регіонів. З цим пов'язане питання про збільшення складів з озброєнням і військовою технікою у країнах східного флангу НАТО», – наголосив Дуда.

Він додав, що «Варшава також чекає від саміту на зміцнення ланцюгів управління військами НАТО, що передбачає швидкий перехід з мирного стану у стан кризи й управління силами аж до кількасот тисяч військових, а також на ряд рішень щодо посилення оборонного потенціалу і збільшення можливостей співпраці ОПК країн Альянсу».

На саміті НАТО, який проходитиме 11-12 липня у Вільнюсі, очікуються рішення щодо перспектив України в Альянсі. Також члени НАТО планують ухвалити пакет довготривалої допомоги Україні.

Президент США Джо Байден в інтерв’ю CNN 9 липня заявив, що Україна поки не готова до членства в НАТО, війна з Росією має завершитися до того, як Києву буде надіслане запрошення приєднатися до Альянсу.



Зеленський закликав НАТО надіслати Україні чіткі сигнали на підтримку її членства в Альянсі.