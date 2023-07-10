Кулеба: союзники досягли консенсусу щодо усунення ПДЧ зі шляху України до НАТО

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявляє, що у НАТО досягли консенсусу щодо усунення Плану дій щодо членства (ПДЧ) зі шляху України до членства в Альянсі.



«Після інтенсивних переговорів союзники по НАТО досягли консенсусу щодо усунення ПДЧ зі шляху України до членства. Я вітаю це довгоочікуване рішення, яке скорочує наш шлях до НАТО. Це також найкращий момент, щоб прояснити запрошення Україні стати членом», – написав він у твіттері.

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Президент України Володимир Зеленський днями заявив, що Україна хотіла б отримати на саміті НАТО, який проходитиме 11-12 липня у Вільнюсі (Литва), «чіткий сигнал, якісь конкретні речі» у напрямку запрошення на вступ до Альянсу.

«Що може бути ідеально для нас? Щоб нас запросили. Яке формулювання потрібне для запрошення? – Просто потрібне запрошення. Ми розуміємо, що можуть бути ті чи інші складності, як то кажуть, з тим чи іншим «вордінгом» (формулюванням – ред.), щоб отримати об’єднану підтримку всіх партнерів Альянсу. Хтось ще озирається на Москву, хтось боїться Росію, хоча я вважаю, що це такий момент, великий шанс показати сміливість всього Альянсу і його міцність, але тим не менш, ми говоримо про чіткий сигнал, якісь конкретні речі у напрямку запрошення. Нам потрібна ця мотивація. Нам потрібна чесність в наших відносинах», – сказав Зеленський, відповідаючи на запитання журналіста Радіо Свобода в Чехії 6 липня.

Президент США Джо Байден в інтерв’ю CNN 9 липня заявив, що Україна поки не готова до членства в НАТО, війна з Росією має завершитися до того, як Києву буде надіслане запрошення приєднатися до Альянсу.

Володимир Зеленський 30 вересня 2022 року повідомив, що Україна подає заявку на вступ до НАТО за пришвидшеною процедурою.