Зеленський в середу прибуде на саміт НАТО – Bloomberg

Президент України Володимир Зеленський прибуде на саміт НАТО у Вільнюсі в середу. Про це повідомляє видання Bloomberg, посилаючись на обізнані джерела.



Українська сторона цих даних не підтверджувала. Проте раніше сьогодні генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ заявив, що президент України візьме участь в засіданні Ради Україна-НАТО. Він не уточнив, в якому форматі до засідання приєднається український президент.

Напередодні віцепрем’єрка з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина в інтерв’ю «Європейській правді» повідомляла, що ще немає остаточного рішення щодо участі Зеленського у саміті НАТО у Вільнюсі.

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На саміті НАТО, який проходитиме 11-12 липня у Вільнюсі, очікуються рішення щодо перспектив України в Альянсі. Також члени НАТО планують ухвалити пакет довготривалої допомоги Україні.

Президент США Джо Байден в інтерв’ю CNN 9 липня заявив, що Україна поки не готова до членства в НАТО, війна з Росією має завершитися до того, як Києву буде надіслане запрошення приєднатися до Альянсу.



Зеленський закликав НАТО надіслати Україні чіткі сигнали на підтримку її членства в Альянсі.