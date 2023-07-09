Рішень про участь Зеленського у саміті НАТО ще не ухвалено – Стефанішина

Наразі ще немає остаточного рішення щодо участі президента України Володимира Зеленського у саміті НАТО у Вільнюсі, зазначила віцепрем’єрка з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина в інтерв’ю «Європейській правді».

«Ми до кінця не розуміємо формату всіх зустрічей у Вільнюсі, але і до кінця не розуміємо рішень, які будуть фізично покладені на стіл», – заявила Стефанішина.

Крім цього, вона зазначила, що Україна не знає, чого очікувати у фінальних документах: «тобто моделюємо ситуацію: Вільнюс, відбувається засідання Ради Україна – НАТО, виступ президента на самому саміті. На столі перед лідерами лежать фінальні документи, які пропонують ухвалити з результатами саміту. От ми зараз не знаємо, що буде в цих документах».

Зазначається, що від фінальних документів залежатиме, чи поїде Зеленський на саміт.

«Весь цей тиждень і попередні місяці ми провели в комунікації з союзниками. Президент здійснив низку візитів особисто. Він поїхав у Туреччину вести відповідні перемовини. І його роль, я думаю, буде визначальна і у рішеннях, які можуть бути ухвалені щодо Швеції. Це дуже важливо. Тому що ми думаємо не тільки за себе, а і за друзів, скажімо так. І тривають перемовини, які веде Єрмак по гарантіях безпеки. Триває робота по фінальних документах. Ніяких рішень ще не ухвалено», – додала вона.

Саміт НАТО у Вільнюсі пройде 11–12 липня. Як повідомив генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберґ у коментарі виданню Welt, НАТО на саміті ухвалить пакет довготривалої допомоги Україні. Але, як заявив він 19 червня, лідери НАТО не будуть запрошувати Україну приєднатися до Альянсу на саміті у Вільнюсі в липні.

Президент України Володимир Зеленський 30 вересня 2022 року повідомив, що Україна подає заявку на вступ до НАТО за пришвидшеною процедурою.

Нещодавно він наголосив, що «Україна хотіла б отримати запрошення на вступ до НАТО на саміті у Вільнюсі».