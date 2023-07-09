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Зеленський про зустріч із Дудою у Луцьку: обговорили майбутній саміт НАТО

Президент України Володимир Зеленський (праворуч) і президент Польщі Анджей Дуда. Луцьк, 9 липня 2023 року

Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі у Луцьку зі своїм польським колегою Анджеєм Дудою обговорив майбутній саміт НАТО у Вільнюсі.

Зеленський у своєму твіттері також поінформував, що вони «домовилися діяти разом, щоб отримати якнайкращий результат для України».

Раніше 9 липня стало відомо, що у Луцьку президент Володимир Зеленський зустрівся зі своїм польським колегою Анджем Дудою для вшанування жертв Волинської трагедії.

Саміт НАТО у Вільнюсі пройде 11-12 липня.

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