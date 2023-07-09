Байден перед самітом НАТО відвідає Британію, а опісля – Фінляндію

Президент США Джо Байден 9-13 липня здійснить турне Європою, у межах якого відвідає Велику Британію, саміт НАТО у Вільнюсі та Фінляндію.

«Спочатку президент Байден здійснить поїздку до Лондона на переговори з королем Карлом III і прем’єр-міністром Ріші Сунаком для подальшого зміцнення близьких відносин між нашими народами. Потім президент поїде до Литви у Вільнюс для участі в 74-му саміті НАТО з 11 до 12 липня», – повідомили у Білому домі.

Радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван раніше зазначив, що в Лондоні Байден відвідає форум, присвячений проблемам клімату і чистої енергії. Салліван також повідомив, що в Литві президент США зустрінеться з президентом Гітанасом Науседою, а також із лідерами країн НАТО і країн-партнерів альянсу з Європи та Індо-Тихоокеанського регіону.

Після саміту Байден виступить у Вільнюсі з «важливим зверненням» увечері в середу. Під час своєї промови президент говоритиме про важливі сучасні проблеми, від ситуації в Україні до кліматичної кризи, додав Салліван.

13 липня американський лідер відвідає Гельсінкі. Водночас у фінській столиці Байден зустрінеться не лише із прем’єр-міністром країни Саулі Нііністьо, а й відвідає саміт країн Північної Європи.

Саміт НАТО у Вільнюсі пройде 11-12 липня.