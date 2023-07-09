Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Міжнародні

Країни-члени НАТО відправили до Литви своїх військових і озброєння для гарантування безпеки саміту

Для охорони саміту виділили установки Patriot, NASAMS, винищувачі та безпілотники

Більшість країн-членів НАТО, а саме 16, відправили до Литви понад 1000 військовослужбовців для гарантування безпрецедентних заходів безпеки під час саміту Альянсу 11–12 липня в столиці Литви Вільнюсі.

Як передає агенція Reuters, Німеччина розгорнула 12 пускових установок зенітних ракет Patriot.

Іспанія надіслала сучасну систему протиповітряної оборони NASAMS.

Франція і Велика Британія надають засоби боротьби з безпілотниками.

Ще кілька інших країн надіслали винищувачі.

Президент Литви Гітанас Науседа заявив журналістам 9 липня, що після завершення саміту «ми будемо працювати з союзниками над створенням ротаційних сил для постійного захисту повітря».

Саміт НАТО у Вільнюсі пройде 11–12 липня. Нещодавно президент України Володимир Зеленський сказав, що «Україна хотіла б отримати запрошення на вступ до НАТО на саміті у Вільнюсі».

30 вересня 2022 року Україна подала заявку на вступ до НАТО за пришвидшеною процедурою.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG