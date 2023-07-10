Туреччина зацікавлена у вступі України в НАТО – посол

Вступ України в НАТО вирішить для Туреччини багато практичних питань, заявив в ефірі проєкту Радіо Свобода «Свобода Ранок» посол України в Туреччині Василь Боднар. За його словами, відкрита комунікація між Реджепом Таїпом Ердоганом та Володимиром Путіним не означає, що між Анкарою та Москвою немає протиріч.

Зокрема, Боднар розповів, що якщо Україна стане членом НАТО, то для Туреччини це означатиме стратегічний захист її північного флангу, а також безпеку у Чорному морі. Крім того, вважає посол, це вирішить проблеми, пов’язані з протидією Росії.

«Нагадаю, що сьогодні Туреччина – це країна, яка в тій чи іншій мірі, але друга в світі воює проти Росії. Чи воювала проти Росії. Це від збитого літака до протистоянь в Лівії, Сирії, і на південному Кавказі, і політичне протистояння на Балканах, і в Центральній Азії. Тому те, що зараз ми бачимо відкриту комунікацію між Путіним і Ердоганом, це не означає, що немає протиріч, або що вони вирішені. Також ситуація в Сирії зараз показує, наскільки сильною є позиція Туреччини і як знижується вплив російської сторони на прийняття конкретних рішень», – каже Боднар.

Посол зауважив, що позиція Туреччини щодо вступу України в НАТО менш публічна, але має більш практичний вимір. Йдеться про діалог всередині НАТО для досягнення консенсусу.

«Це процес, який буде тривати. Тому головна ціль, над якою ми зараз концентруємося, те, щоб Туреччина підтримала консенсус, якщо він буде досягнутий. Це головна. А також переконувала інших членів Північно-Атлантичного Альянсу підтримати Україну і створити можливості для того, щоб у видимій перспективі ми отримали статус країни-члена, не кандидата, а члена (НАТО – ред.)», – сказав посол Боднар.

8 липня президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган на прессконференції після переговорів зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським сказав, що Україна заслуговує на членство в НАТО.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що очікує єдності серед країн-членів НАТО і хоче побачити конкретні кроки щодо заявки України на членство в Альянсі.

Саміті НАТО проходитиме 11-12 липня у Вільнюсі (Литва).