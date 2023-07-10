ГУР анонсує «час відплати». Як звільняли командирів оборони Маріуполя? Переддень саміту НАТО

Повернення оборонців Маріуполя з Туреччини додому. Як Україні вдалося домогтися звільнення військових командирів, які за умовами обміну мали б бути в Туреччині до кінця війни? Та чи дійсно Росія була не в курсі?

Зеленський ще не вирішив, чи поїде на саміт НАТО у Вільнюс, а держави Альянсу тим часом «несамовито» готують рішення про «гарантії безпеки» для України, пише видання «Політіко». То чого чекати від події, яка може змінити світову безпеку?

На Бахмутському напрямку російські сили перебувають в обороні, каже заступниця міністра оборони Ганна Маляр. А командувач Сухопутних військ Олександр Сирський говорить про пастку для російських військ. Що відбувається на флангах Бахмуту та як там будуть розвиватися події далі – почуємо в аналізі від військового.

Президент США Джо Байден обговорить із прем'єр-мінстром Великої Британії Ріші Сунаком надання Україні касетних боєприпасів, відзначає ВВС. Чому ці боєприпаси можуть стати каменем розбрату між союзниками України та як допоможуть українським військовим на фронті?

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