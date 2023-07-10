НАТО: Швеція підтримуватиме прогрес Туреччини на шляху до членства в ЄС

Співпраця Туреччини та Швеції щодо протидії тероризму триватиме після вступу скандинавської країни до НАТО – про це йдеться в заяві Північноатлантичного альянсу 10 липня.

За заявою, обидві країни погодилися, що співпраця в цьому напрямку є «тривалим зусиллям».

«Ми зобов’язуємося дотримуватись принципу, за яким між членами Альянсу не повинно бути жодних обмежень, бар’єрів чи санкцій щодо оборонної торгівлі та інвестицій. Ми будемо працювати над усуненням таких перешкод», – йдеться в заяві.

Альянс також анонсує посилення економічної співпраці Анкари та Стокгольма в рамках Спільного економіко-торговельного комітету (JETCO).

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«Швеція активно підтримуватиме зусилля з пожвавлення процесу вступу Туреччини до ЄС, в тому числі модернізацію Митного союзу ЄС-Туреччина та лібералізацію візового режиму», – йдеться в тексті.

Водночас генеральний секретар Єнс Столтенберґ заявив на пресконференції 10 липня, що Євросоюз «повинен сам вирішувати питання щодо свого розширення».

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган 10 липня погодився розблокувати вступ Швеції до НАТО після тривалого опору. Зокрема, раніше того ж дня він заявляв, що Європейський Союз повинен відкрити шлях для приєднання Анкари до блоку до того, як парламент Туреччини схвалить заявку Швеції на приєднання до НАТО.

Швеція та Фінляндія подали заявки на вступ до НАТО в травні 2022 року через повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Фінляндію вже прийняли до НАТО. Але заявку Швеції тривалий час не погоджували Угорщина та Туреччина. Анкара, зокрема, вимагала від Швеції видачі представників «Робітничої партії Курдистану», яку турецька влада вважає терористичною організацією.