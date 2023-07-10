Ердоган погодився на вступ Швеції до НАТО – Столтенберґ

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган погодився розблокувати вступ Швеції до НАТО, заявив генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберґ 10 липня.

За його словами, він організував зустріч Ердогана та прем’єр-міністра Швеції Ульфа Крістерссона.

«Президент Ердоган погодився передати протокол прийняття Швеції до Великих національних зборів (парламент Туреччини – ред.) якомога швидше та забезпечити ратифікацію», – повідомив Столтенберґ.

Генеральний секретар НАТО назвав рішення «історичним кроком», який зробить Альянс «сильнішим і безпечнішим».

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Швеція та Фінляндія подали заявки на вступ до НАТО в травні 2022 року через повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Фінляндію вже прийняли до НАТО. Але заявку Швеції тривалий час не погоджували Угорщина та Туреччина. Анкара, зокрема, вимагала від Швеції видачі представників «Робітничої партії Курдистану», яку турецька влада вважає терористичною організацією.

Також 10 липня президент Туреччини Таїп Ердоган заявив, що Європейський союз повинен відкрити шлях для приєднання Анкари до блоку до того, як парламент Туреччини схвалить заявку Швеції на приєднання до НАТО.