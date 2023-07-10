ЗМІ: Байден на саміті НАТО проведе зустріч із Зеленським

Президент США Джо Байден у кулуарах саміту НАТО у Вільнюсі проведе зустріч із президентом України Володимиром Зеленським, йдеться в повідомленні журналіста Politico Джонатана Лемайра в твітері.

«Серед запланованих на найближчі два дні зустрічей президента Байдена в кулуарах саміту НАТО у Вільнюсі: президент Туреччини Ердоган і президент України Зеленський», – зазначає журналіст.

На саміті НАТО, який проходитиме 11-12 липня у Вільнюсі, очікуються рішення щодо перспектив України в Альянсі. Також члени НАТО планують ухвалити пакет довготривалої допомоги Україні.

Президент США Джо Байден в інтерв’ю CNN 9 липня заявив, що Україна поки не готова до членства в НАТО, війна з Росією має завершитися до того, як Києву буде надіслане запрошення приєднатися до Альянсу.



Зеленський закликав НАТО надіслати Україні чіткі сигнали на підтримку її членства в Альянсі.