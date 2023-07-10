Генсек НАТО про заяву Кулеби щодо ПДЧ: консультації тривають

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ заявив, що переговори щодо усунення Плану дій щодо членства (ПДЧ) зі шляху України до членства в НАТО все ще тривають. Про це він заявив на пресконференції у Вільнюсі напередодні саміту.



«Консультації тривають. Сьогодні відбудуться інші зустрічі. Але я впевнений, що всі союзники погодяться щодо дуже чіткого повідомлення, коли йдеться про Україну. Жодного остаточного рішення ще не було ухвалено. Але на саміті, я в цьому абсолютно впевнений, в нас буде єдність і сильний меседж щодо України», – сказав Столтенберґ, відповідаючи на запитання щодо заяви глави МЗС України Дмитра Кулеби.



У свою чергу, президент Литви Гітанас Науседа зазначив, що вилучення ПДЧ на шляху України до НАТО було б «позитивним кроком вперед».

«Я можу сказати, що (якщо)План дій щодо членства буде вилучено, це дуже позитивний крок уперед. Це спростить шлях України до НАТО. Ми також маємо дуже чіткий сигнал про те, що членство України в НАТО дійсно можливе, коли дозволяють умови» , – додав Науседа.

Раніше сьогодні міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що у НАТО досягли консенсусу щодо усунення Плану дій щодо членства (ПДЧ) зі шляху України до членства в Альянсі.

Саміт НАТО у Вільнюсі проходитиме 11-12 липня.