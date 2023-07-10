США, Британія та ЄС привітали рішення Ердогана щодо вступу Швеції до НАТО

Президент Сполучених Штатів Джо Байден привітав рішення Туреччини ратифікувати вступ Швеції до Північноатлантичного альянсу 10 липня.

«Я готовий працювати з президентом Ердоганом і Туреччиною над посиленням оборони та стримування в євроатлантичному регіоні. Я з нетерпінням чекаю можливості привітати прем’єр-міністра Крістерссона та Швецію як нашого 32-го союзника по НАТО», – йдеться в заяві Білого дому.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн назвала рішення Ердогана «історичним».

«Я вітаю важливий крок, який пообіцяла здійснити Туреччина – ратифікувати вступ Швеції до НАТО», – заявила вона.

На думку міністра закордонних справ Великої Британії Джеймса Клеверлі, членство Швеції в Альянсі є «в інтересах всіх» і посилить загальну безпеку.

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Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган 10 липня погодився розблокувати вступ Швеції до НАТО після тривалого опору. Зокрема, раніше того ж дня він заявляв, що Європейський Союз повинен відкрити шлях для приєднання Анкари до блоку до того, як парламент Туреччини схвалить заявку Швеції на приєднання до НАТО.

Швеція та Фінляндія подали заявки на вступ до НАТО в травні 2022 року через повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Фінляндію вже прийняли до НАТО. Але заявку Швеції тривалий час не погоджували Угорщина та Туреччина. Анкара, зокрема, вимагала від Швеції видачі представників «Робітничої партії Курдистану», яку турецька влада вважає терористичною організацією.