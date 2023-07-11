НАТО прокладе Україні «шлях реформ» для вступу, але «графік» поки невідомий – Салліван

НАТО прокладе шлях реформ для України, щоб зрештою вона змогла приєднатися до Альянсу, заявив у вівторок радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван у Вільнюсі.

«Шлях реформ для України буде складено, але я не можу назвати його графік», – сказав Салліван журналістам.

Він виключив будь-яке негайне входження України в НАТО, враховуючи, що війна триває, інакше це «приведе НАТО до війни з Росією», сказав Салліван.

Вказуючи на «велику добру волю» до амбіцій України на саміті у Вільнюсі, Салліван сказав, що «питання у тому, який шлях?».

«Думаю, що ми можемо дійти хорошого порозуміння», – сказав він.

На запитання, чи буде членство в НАТО неможливим, поки російські війська залишаються на будь-якій території України, Салліван сказав, що двері для компромісу – відкриті.

«Сьогодні ми не збираємося визначати, як закінчиться війна, ми не збираємося давати цьому визначення», – сказав він.

Президент США Джо Байден в інтерв’ю CNN 9 липня заявив, що Україна поки не готова до членства в НАТО, війна з Росією має завершитися до того, як Києву буде надіслане запрошення приєднатися до Альянсу.

Напередодні саміту члени НАТО залишилися розділеними щодо того, як поставити Україну на шлях членства, але, схоже, усунули одну ключову перешкоду для приєднання Києва до Альянсу.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ заявив, що запропонував пакет, який включає скасування вимоги Плану дій щодо членства (ПДЧ) – переліку політичних, економічних і військових цілей, яких інші країни Східної Європи повинні були досягти перед приєднанням до Альянсу. Водночас Столтенберґ заявив, що переговори щодо усунення Плану дій щодо членства (ПДЧ) зі шляху України до членства в НАТО все ще тривають.