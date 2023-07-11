В Офісі президента розповіли, про що Зеленський говоритиме з Байденом на саміті НАТО

Президенти США та України Джо Байден і Володимир Зеленський проведуть зустріч на полях саміту НАТО у Вільнюсі. Цю інформацію в ефірі проєкту Радіо Свобода «Свобода Ранок» підтвердив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

Паралельно у Білому домі зазначили, що така зустріч відбудеться завтра – сказав у Вільнюсі радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван. За його словами, Байден і Зеленський обговорять, «як США разом із нашими партнерами готові взяти на себе довгострокові зобов’язання, щоб допомогти Україні захистити себе зараз і стримати майбутню агресію».

Михайло Подоляк в ефірі Радіо Свобода розповів, про що говоритимуть президенти. За його словами, темою зустрічі буде не лише питання вступу України в НАТО.

«Ширші питання, безумовно. Крім НАТО, ще питання пришвидшеного постачання зброї. Тому що ми бачимо, що до контрнаступу чи наступальних операцій, які нам необхідні інструменти, тобто і авіаційний компонент, і далекобійна ракета. Це друге питання. Третє питання – це все ж таки про програш Російської Федерації. Давайте так. Це навіть філософське питання таке, доктринальне питання, чому Росія має обов’язково програти і чому це вигідно демократичному світу вцілому і як має виглядати Росія після цього програшу, і чому не треба цього лякатися, і чому в принципі сьогодні Путін не контролює Російську Федерацію, не є сильним президентом», – сказав Подоляк.

Крім того, каже представник ОПУ, говоритимуть про економічну підтримку України та про правоохоронну, судову системи й антикорупційну діяльність.

Подоляк також додав, що президент Зеленський у Вільнюсі матиме і інші двосторонні зустрічі. Однак з міркувань безпеки про них зараз не повідомляють.

«Думаю, що там буде багато двосторонок. І представники Японії, Канади, Франції, Німеччини, але ж ви знаєте наш принцип з безпекової точки зору – ми не повідомляємо. От зустрівся президент – про це говоримо, а поки він не зустрівся – не повідомляємо», – сказав Подоляк.

Сьогодні у Вільнюсі (Литва) стартував дводенний саміт НАТО. Серед тем зустрічі, як очікується, стане продовження військової та гуманітарної підтримки України і перспективи її вступу до організації.