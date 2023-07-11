Столтенберґ: Україна отримає від НАТО «дуже сильний і позитивний сигнал»

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ заявив, що Україна отримає від Альянсу «дуже сильний і позитивний сигнал». Він сказав про це 11 липня у Вільнюсі, де стартує дводенний саміт Альянсу.

«Україна пройшла довгий шлях відтоді, як ми ухвалили рішення у 2008 році про те, що наступним кроком буде План дій щодо членства. Україна набагато ближча до НАТО, тому я думаю, що настав час відобразити це також у рішеннях НАТО», – сказав Столтенберґ.

«Загалом, включаючи те, що ми чітко дамо зрозуміти, що Україна стане членом, ми скасуємо План дій щодо членства, ми перетворимо їхні сили на справжні сили НАТО, ми створимо Раду Україна-НАТО. Все це разом надішле Україні дуже сильний і позитивний сигнал від НАТО», – додав він.

Генсекретар висловив упевненість у тому, що союзники по НАТО ухвалять «сильне і єдине рішення» щодо підтримки України.

«Я також впевнений, що щодо питання членства союзники підтвердять, що Україна стане членом», – наголосив він.

Президент США Джо Байден в інтерв’ю CNN 9 липня заявив, що Україна поки не готова до членства в НАТО, війна з Росією має завершитися до того, як Києву буде надіслане запрошення приєднатися до Альянсу.

Президент Володимир Зеленський 10 липня вкотре закликав НАТО надіслати Україні «чіткий сигнал» на підтримку її членства в Альянсі.



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