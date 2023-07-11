Данілов про рішення саміту НАТО: «це історичні події»

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов назвав обговорення запрошення України до НАТО, яке відбувається на саміті у Вільнюсі, «історичним». Про це він заявив в ефірі Радіо Свобода.

«Те, що ми сьогодні почули і почуємо завтра, – це будуть визначні дні для нашої історії. Звичайно, хотілося б з першого разу і відразу. Але маємо на увазі, що в Альянс входить 31 країна і кожна країна має дати згоду. Це непростий процес. Але я впевнений, що ми цей шлях пройдемо, тим більше, що він став одноходовим. Зараз треба виконати велику домашню роботу щодо повного переходу на стандарти Альянсу», – сказав він в ефірі програми «Свобода Live».



«Завтра ще буде день. Побачимо, які остаточні рішення будуть ухвалені,які будуть зафіксовані у відповідних документах, де мають стояти підписи всіх членів, керівників делегацій. Але я впевнений, що навіть сьогодні можемо сказати, що це історичні події», – додав секретар РНБО.

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Генеральний секретар Єнс Столтенберґ 11 липня – у перший день саміту НАТО – заявив, що Україна отримає запрошення на вступ до Альянсу, коли «погодяться усі союзники і будуть виконані умови». Він уточнив, що умови передбачають два виміри – модернізація оборонних інституцій України та війна, яка триває в країні.

У перший день саміту Володимир Зеленський назвав «безпрецедентною і абсурдною» відсутність часових рамок для запрошення України в НАТО і для її членства у формулюваннях, які готуються для Вільнюського саміту Альянсу. За його словами, схоже на те, що «немає готовності ані запросити Україну в НАТО, ані зробити її членом Альянсу».

Москва вкотре виступила проти приєднання України до НАТО. Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що це матиме «дуже, дуже негативний» вплив на безпеку Європи, і Москва повинна буде розглянути «тверду» відповідь на те, що він назвав «абсолютною небезпекою і загрозою для країни».

Напередодні саміту Київ неодноразово закликав НАТО надіслати Україні «чіткий сигнал» на підтримку її членства в Альянсі.