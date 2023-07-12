«Демонстративна відповідь» на саміт НАТО – ISW про удари РФ дронами по Україні

Російські удари безпілотниками по Україні 11 липня, в день початку саміту НАТО у Вільнюсі, ймовірно, є демонстративною відповіддю на зустріч, а також сигналом президентові Туреччини Реджепу Таїпу Ердогану, заявив американський Інститут вивчення війни (ISW).

«Удари російських безпілотників по портовій інфраструктурі збігаються з першим днем саміту НАТО у Вільнюсі та, ймовірно, спрямовані на те, щоб відохотити членів НАТО від надання військової допомоги Україні. Росія може погрожувати Чорноморській зерновій угоді, щоб повідомити посереднику з укладення цієї угоди, президентові Туреччини Реджепу Таїпу Ердогану, що його нещодавня заява про підтримку членства України в НАТО і повернення п’яти українських командирів «Азову» 7 липня не залишилися непоміченими і не схвалюються Кремлем», – йдеться в повідомленні.

11 липня російські війська завдали серії ударів з безпілотників Shahed 131 і 136 по території України. За даними Повітряних сил ЗСУ, російські війська атакували Україну з південно-східного напрямку, а саме з Приморсько-Ахтарська. Усього повідомляли про 28 запущених дронів-камікадзе. Українська ППО знищила 26 ударних БПЛА й один розвідувальний безпілотник типу Zala.

Загарбники, зокрема, атакували зерновий термінал одного з портів Одещини. Через падіння уламків збитих дронів сталося займання двох припортових терміналів, в тому числі зернового, пожежі ліквідували, критичних руйнувань і постраждалих не зафіксували, повідомили в оперативному командуванні «Південь».

Його речниця Наталія Гуменюк в ефірі Радіо Свобода заявила, що атака дронами по Одещині була спрямована на портову інфраструктуру, щоб зірвати «зернову угоду».