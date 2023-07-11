Кулеба пояснив «змішані почуття» української делегації від саміту НАТО у Вільнюсі

Впевненість країн-членів у тому, що Україна долучиться до НАТО, значно вища, ніж 2008-го року, коли на саміті в Бухаресті вони дали обіцянку, що одного дня Україна стане частиною Північноатлантичного Альянсу – таку думку в ексклюзивному інтерв’ю Радіо Свобода висловив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, коментуючи підсумкову декларацію Вільнюського саміту.

«На цьому саміті були ухвалені деякі дуже важливі рішення, які роблять шлях України до НАТО коротшим. Наприклад, скасування ПДЧ (Плану Дій щодо Членства для України – ред.). Ще півроку тому ніхто навіть не наважувався говорити про це. Друге рішення – це створення Ради Україна-НАТО. Але не просто створення Ради – в самій Раді нічого такого немає, але важлива деталь: до цього, наприклад, існувала Рада Росія-НАТО. І це формат привілейованого партнерства. А ми наполягли, щоб в правилах процедури Ради Україна-НАТО було чітко написано, що це інструмент наближення членства України. Тобто все заточується під прискорення нашого членства в НАТО», – пояснив Кулеба рішення Вільнюського саміту.

Читайте також: Зеленський у Вільнюсі подякував «партнерам за готовність робити нові кроки»

Водночас, зауважив глава української дипломатії, є рішення, яке Україну «відверто засмутило», і воно стосується відповіді союзників на євроатлантичні амбіції України. Формулювання щодо запрошення, прописані у фінальному комюніке, Дмитро Кулеба назвав «занадто загальними».

«Тут дві школи думки, одні кажуть: ви маєте бути щасливими, що в принципі слова «запрошення» і «Україна» з’явилися поруч. Але нас такий підхід категорично не влаштовує. Ми радіємо, що є готовність розглядати питання запрошення, але ми засмучені тим, що немає чіткого індикатора, коли саме Україна отримає запрошення стати членом НАТО. Тому змішані у нас почуття від саміту», – резюмував Дмитро Кулеба.

НАТО, згідно з підсумковим комюніке від 11 липня, буде готове запросити Україну до вступу, коли «члени Альянсу погодяться, а умови будуть виконані».

Читайте також: Резніков: Україна та 11 країн підписали меморандум про навчання українських пілотів на F-16

Президент України Володимир Зеленський у Вільнюсі подякував «партнерам за готовність робити нові кроки».

Водночас раніше він називав «безпрецедентною і абсурдною» відсутність часових рамок для запрошення України в НАТО і для її членства у формулюваннях, які готуються для Вільнюського саміту Альянсу. За його словами, схоже на те, що «немає готовності ані запросити Україну в НАТО, ані зробити її членом Альянсу».