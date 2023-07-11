Зеленський у Вільнюсі: Україна зробить НАТО сильнішим

Президент України Володимир Зеленський у Вільнюсі заявив, що НАТО дасть Україні безпеку, Україна зробить Альянс сильнішим.

«Сьогодні я поїхав в дорогу сюди з вірою в рішення, із вірою в партнерів, із вірою в сильне НАТО. У НАТО, яке не сумнівається, не втрачає часу й не озирається на будь-якого агресора. І я хотів би, щоб ця віра стала впевненістю – впевненістю в рішеннях, на які ми заслуговуємо – всі ми заслуговуємо – і яких очікує кожен наш воїн, кожен наш громадянин, кожна наша мати, кожна наша дитина. І хіба це завелике бажання? НАТО дасть Україні безпеку. Україна зробить Альянс сильнішим», – заявив він під час звернення на площі у столиці Литви.

Володимир Зеленський прибув до Вільнюса, де відбувається саміт НАТО. Завтра, 12 липня, як очікується, він візьме участь у засіданні Ради Україна-НАТО.

Генеральний секретар Єнс Столтенберґ 11 липня – у перший день саміту НАТО – заявив, що Україна отримає запрошення на вступ до Альянсу, коли «погодяться усі союзники і будуть виконані умови». Він уточнив, що умови передбачають два виміри – модернізація оборонних інституцій України та війна, яка триває в країні.

Раніше сьогодні Володимир Зеленський назвав «безпрецедентною і абсурдною» відсутність часових рамок для запрошення України в НАТО і для її членства у формулюваннях, які готуються для Вільнюського саміту Альянсу. За його словами, схоже на те, що «немає готовності ані запросити Україну в НАТО, ані зробити її членом Альянсу».

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Москва вкотре виступила проти приєднання України до НАТО. Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що це матиме «дуже, дуже негативний» вплив на безпеку Європи, і Москва повинна буде розглянути «тверду» відповідь на те, що він назвав «абсолютною небезпекою і загрозою для країни».

Напередодні саміту Київ неодноразово закликав НАТО надіслати Україні «чіткий сигнал» на підтримку її членства в Альянсі.